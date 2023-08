Fermati due riminesi Blitz in pieno Oceano Intercettato un veliero con 700 chili di cocaina

di Francesco Zuppiroli

RIMINI

Sta tramontando il sole quando in uno spicchio di oceano Atlantico al largo delle isole Canarie una barca a vela solca le acque indisturbata. Ignara che sulla sua scia e sopra di lei, motovedette ed elicotteri della Guardia civil spagnola le stanno alle calcagna. Il sole è già a filo d’acqua quando scatta il blitz: un gommone delle forze dell’ordine va all’arrembaggio del diporto Rossio, battente bandiera polacca. Ma questa volta i pirati sono quelli a bordo. Al timone. E non trasportano certo un carico di rum, bensì quintali di polvere bianca. Di cocaina, 700 chili diligentemente impacchettati e riposti non solo nella stiva ma in ogni anfratto della Rossio. Persino nei giubbini di salvataggio.

Il veliero della coca straborda di polvere nel cellophane, mentre la Guardia civil mette sottosopra la barca scortando all’esterno i ’pirati’ sorpresi a bordo. Non c’è infatti solo droga sulla Rossio, ma anche due fratelli, due riminesi di 31 e 26 anni. Ivanmatteo e Vincenzo Dario Gizzi, proprietari dell’imbarcazione, che, sorpresi dal blitz in mare aperto, non possono fare altro che arrendersi. Gettare la spugna. E assistere inermi alla perquisizione delle autorità spagnole in ogni anfratto della barca a vela che i due fratelli, residenti a Rimini, timonavano in direzione Las Palmas. In direzione della città in cui vivevano da un anno, dopo un viaggio sulla rotta della coca che li ha portati, secondo le accuse, a fare il pieno di droga dalle coste del centro Africa dove, da un’imbarcazione proveniente dal Brasile, avrebbero caricato i 700 chili di cocaina.

Il lavoro della Guardia civil a bordo è lungo. Dalla pancia del veliero gli agenti si passano come in una catena di montaggio sacchi e pacchetti contenenti lo stupefacente, mentre i fratelli Gizzi, guardati a vista, stanno seduti sui divanetti a poppa, dove c’è la porticina che conduce nella stiva. La Guardia civil lavora di notte, fino a quando l’elicottero in volo e la nave delle forze dell’ordine non accompagnano la Rossio in porto, dove viene ancorata e sequestrata insieme ai 700 chili di cocaina che trasportava.

I fratelli riminesi vengono arrestati e con loro anche un croato e un serbo, che controllavano le operazioni da terra a Las Palmas di Gran Canaria. È terminata così la maxi operazione del 5 agosto, messa in piedi sotto l’egida dell’Europol da parte della Guardia civil e della Dia di Palermo, coordinata dalla Dda diretta da Maurizio De Lucia. Un’operazione nata dall’arresto di un altro narcotrafficante riminese, quel Luciano Camporesi latitante dal 2018 e poi catturato nel 2022, perché destinatario di una misura cautelare in carcere e poi condannato a 22 anni sempre per traffico internazionale di droga.