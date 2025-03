Fermato camper con targa falsa. A bordo coltelli da 30 centimetri

Targa falsa e coltelli nascosti all’interno del camper. Chi era alla guida non si è fatto mancare proprio nulla, incluso il coltello impugnato con il quale si è avvicinato minaccioso agli agenti della municipale dicendo con tono di sfida: "Sequestratemi anche questi".

A sospettare del camper era stato un equipaggio della polizia locale dopo che il veicolo aveva cambiato strada per evitare il posto di blocco e il controllo. Gli agenti sono riusciti a fermarlo. A bordo c’era un uomo al posto di guida e al fianco una donna. Il camper era vecchio e la targa nuova. Qualcosa non tornava ed in effetti la targa era di un’auto in regola con l’assicurazione al contrario del camper.

Alla richiesta dei documenti, dal vano portaoggetti è spuntato un coltello da caccia di 30 centimetri, prontamente sottratto dagli agenti. Nel camper erano presenti altri coltelli, impugnati in modo minaccioso dall’uomo verso gli agenti. L’uomo è originario di Roma, ma residente a Coriano.

L’equipaggio della municipale ha chiesto il supporto di un altro equipaggio per gestire la situazione. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti ed è stato denunciato per porto abusivo di coltelli, circolazione con targa non propria, veicolo non assicurato e guida con patente sospesa. Camper, armi e targhe sono state sequestrate.