Fermato per due volte senza patente nell’arco di 24 ore

Stessa strada e identica dinamica, quella che ha portato al doppio fermo, nell’arco di 24 ore, di un uomo di 49 anni, mentre guidava senza patente, mai conseguita. Teatro della vicenda è via Tripoli dove mercoledì gli agenti della polizia locale hanno fermato un’auto che procedeva a fari spenti, a. I controlli della squadra giudiziaria hanno evidenziato non solo che il conducente guidasse senza patente, ma che questa non fosse mai stata conseguita. Conducente che poi, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento etilometrico, si è visto aggiungere alla sanzione amministrativa per guida senza patente (5 mila euro), anche una denuncia. Stessa dinamica il giorno successivo, quando gli stessi agenti, riconoscendo il mezzo fermato il giorno precedente, hanno nuovamente fermato e sottoposto al controllo il conducente – lo stesso già sanzionato - che continuava a guidare senza patente e con il veicolo sottoposto a sequestro. Unica novità, il conducente questa volta non si rifiuta di sottoporsi all’etilometro, facendo registrare un valore pari a 2,33.