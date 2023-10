Fermato per un controllo. Dalle tasche spuntano hashish e cocaina

Fermato per un normalissimo controllo stradale, si ritrova in manette con l’accusa di spaccio. È andata male ad un 24enne albanese che l’altro ieri, mentre era al volante della sua macchina nelle strade della Perla Verde, è incappato in una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Riccione. I militari hanno intimato l’alt al conducente della vettura e gli hanno chiesto di mostrare i documenti. Durante l’identificazione, il giovane ha però cominciato a comportarsi in maniera nervosa, e questo ha insospettito i carabinieri, spingendoli a perquisire l’automobilista. Nelle tasche dello straniero sono spuntati alcuni grammi di stupefacente. La perquisizioni si è dunque spostata nell’appartamento del 24enne, dove le divise hanno rinvenuto complessivamente 30 grammi tra cocaina e hashish. Processato per direttissima ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del pusher gli arresti domiciliari.