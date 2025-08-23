Fermato senza patente e ubriaco: spinge fidanzata a fare il test per lui

Ha tentato di ’salvarsi’ dalla prova dell’etilometro scambiandosi di posto con la fidanzata, ma la scena non è sfuggita agli occhi degli agenti. È così che un 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo essere incappato in un posto di blocco della polizia stradale. Un episodio reso ancor più clamoroso dal fatto che lo stesso ragazzo era stato fermato la sera precedente, sempre ubriaco al volante, e che la patente gli era appena stata ritirata.

L’episodio si è verificato durante i controlli disposti nei fine settimana nei luoghi della movida riminese. Quando la pattuglia ha notato l’auto fermarsi di colpo sul margine della carreggiata e il conducente scivolare sul sedile del passeggero cedendo il posto alla ragazza che viaggiava con lui, i poliziotti hanno capito che c’era qualcosa di anomalo. Hanno quindi intimato l’alt alla vettura e identificato subito l’effettivo conducente. L’etilometro ha confermato i sospetti, rilevando un tasso alcolemico superiore a 0,8, oltre il limite consentito dalla legge. La sorpresa è arrivata però durante i successivi accertamenti: il 25enne era stato fermato e denunciato la sera precedente, sempre a Rimini, da un’altra pattuglia della polizia stradale e sempre per lo stesso reato. In quell’occasione gli era stata immediatamente sospesa la patente. Nonostante questo, meno di 24 ore dopo era tornato a guidare, aggravando ulteriormente la propria posizione.

Per lui è scattata una nuova denuncia per la guida in stato di ebbrezza, oltre alla violazione per essersi messo al volante senza patente. È stato inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo, con il concreto rischio che, vista la recidiva, la patente gli venga revocata definitivamente. I controlli contro la guida sotto l’effetto dell’alcol e droghe proseguiranno fino alla fine dell’estate, con posti di controllo mirati nelle aree della movida e lungo le principali strade.