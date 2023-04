"Fermiamo la guerra" Ecco il comitato

Nasce il Comitato ’Fermare la guerra - Rimini’. "La guerra che non è iniziata soltanto un anno fa con l’aggressione russa – afferma il neonato organismo – come ci ha propinato la propaganda, ma che trova le sue origini nel 2014, dopo il colpo di stato ai danni dell’ex presidente ucraino Yanukovyc, dopo 8 anni di bombardamenti ai danni del popolo de Donbass da parte di Kiev, che hanno causato migliaia di morti, oggi dimenticati da molti media occidentali. Solo con un approccio di ferma condanna nei confronti della guerra e delle azioni ed omissioni che hanno contribuito a fomentarla è possibile affrontare con equilibrio questo tragico scenario che auspichiamo possa cessare il prima possibile. Tentativo complesso se si intende continuare ad agitare l’incosciente clima da tifo da stadio che si è generato all’interno dell’UE e non solo. Per oltre un anno ci hanno raccontato che solo inviando armi a Zelensky si sarebbe potuto porre fine alla guerra". Non è così, secondo il Comitato. Fondato da Adolfo Morganti, Matteo Montevecchi, Valerio Savioli e Stefania Sincropi partiti dal manifesto firmato da Franco Cardini, Francesco Borgonovo e presieduto a livello nazionale da Gianni Alemanno.