Ferragosto alla Bay Arena al ritmo di punk e rock

Era impensabile alla vigilia solo sperare di bissare il travolgente successo dello Slam Dunk Festival che aveva portato in giugno oltre trentamila presenze alla Bay Arena. Ma non era questo l’obiettivo del Bay Fest, la tradizionale rassegna Punk Rock che si svolge ogni anno a ferragosto al Beky Bay di Igea Marina. E’ stata comunque una edizione importante con buoni numeri, che ha visto esibirsi nelle varie giornate sull’unico palco del Beky Bay, gruppi che non è consueto vedere, alcuni rappresentanti del punk della prima ora. Ad applaudire i gruppi migliaia di spettatori, un pubblico preparato, proveniente in buona parte da fuori provincia, che in molti casi conosceva i brani delle varie band, come ha dato modo di capire intonandone i refrain. Di spicco nella line up della prima serata UK Subs e Toy Dolls, gruppi punk inglesi attivi da oltre quarant’anni. Per gli UK Subs si trattava dell’ultima data italiana del loro tour d’addio dopo la nascita della band nel 1977.

Main event della seconda serata invece i californiani Pennywise, atteso ritorno dopo la presenza ad una delle prime edizioni del Bay Fest, con molti sostenitori al seguito, che hanno chiuso una giornata bella carica iniziata alle 17 con sette band che si sono esibite sul palco. Prima di loro un altro gruppo californiano, Me First & The Gimme Gimmes, che hanno scaldato il pubblico con con travolgenti cover di classici americani in versione Punk Rock. Positivo il riscontro sull’evento da parte dell’Asssociazione albergatori di Bellaria Igea Marina: "E’ ancora difficile quantificare l’indotto in termini di pernottamenti – spiega Graziano Gasperini dell’Aia – ma di certo si è vista una crescita di gente giovane in giro per la città. Si tratta di un evento certamente positivo che porta beneficio anche nel settore extra alberghiero". "La pazzesca festa in piscina, tra live show e dj set, che nel 2022 ha registrato il sold-out, chiuderà il festival in grande stile", spiegano gli organizzatori dell’evento di ferragosto alla Bay Arena.