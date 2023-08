Ferragosto blindato Schierati gli street tutor

Da Marina centro alla stazione ferroviaria passando per il lungomare. In vista dell’arrivo del Ferragosto, Rimini si blinda, rafforzando la sicurezza nelle zone più calde, quelle dove più spesso di verificano furti, scippi, risse, spaccio di droga ma anche fenomeni di degrado. A cominciare dallo scalo ferroviario, al centro venerdì scorso di un’operazione coordinata dalla Questura che ha visto scendere in campo una task-force composta dagli agenti della polizia di Stato, polizia ferroviaria, carabinieri e dai militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade sicure.

Attenzione massima soprattutto ai passeggeri in arrivo, specialmente quelli più giovani. Sono state identificate oltre 300, persone di cui 80 stranieri, inclusi alcuni diversi minorenni. Inoltre, sono stati sottoposti ad accertamenti 35 veicoli ed è scattata la denuncia nei confronti di un cittadino italiano ricercato dalla procura di Milano. Sempre venerdì, sono tornati all’opera gli street tutor, figure di affiancamento al personale delle forze dell’ordine che hanno lo scopo di vigilare e sorvegliare le zone del territorio più critiche, partendo dai luoghi della movida che durante il fine settimana diventano meta di ritrovo abituale per tantissimi giovani. Un servizio, quello dei ‘facilitatori della strada’, che lo scopo di prevenire rischi e che rientra nell’ambito dell’accordo di programma siglato tra il Comune di Rimini e la Regione Emilia-Romagna "Vivi il parco - progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del parco urbano Sandro Pertini di Rimini". Sono stati sei gli street tutor che hanno prestato servizio l’altro ieri nella zona del lungomare Tintori e di viale Vespucci dalle 20.30 all’1 e 30 di notte, a supporto all’attività della polizia locale e della polizia di Stato. Nei prossimi weekend, l’attività si articolerà tra la zona di Marina centro, l’area di Borgo Marina e al parco Sandro Pertini di Marebello.

"Un servizio ad opera di figure specializzate e formate nello svolgimento di queste attività che si rendono particolarmente utili nei luoghi di maggiore frequentazione notturna – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini, Juri Magrini -. I primi riscontri che abbiamo sono già positivi: la presenza di operatori qualificati, facilmente identificabili grazie alla pettorina, aumenta la sicurezza percepita e, in parallelo, offre un supporto concreto a chi ha bisogno di informazioni o di fare delle segnalazioni. Gli operatori, infatti, conoscono bene le zone, sanno come muoversi e come essere ‘a disposizione’ della città, dai residenti ai turisti, passando per gli esercenti e gestori dei locali delle zone interessate".