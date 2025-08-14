Ferragosto ’blindato’: "Tutti i vigili in servizio". E sarà grande attesa per il concertone in piazza

Ferragosto in sicurezza per la Regina, l’amministrazione comunale annuncia un giro di vite con pattuglie e controlli. "Il nostro impegno è garantire che tutti possano godere delle vacanze in sicurezza, per questo fondamentale è anche il coordinamento con le altre forze dell’ordine – commenta l’Assessora alla Polizia Municipale Claudia Gabellini – gli agenti di polizia locale saranno tutti in servizio, con un focus principale sulle zone del centro città. Come fortemente voluto da tanti cittadini, la sera del 15 agosto verrà chiusa con zona a traffico limitato la zona porto, dalle 21 fino a fine eventi e la capitaneria di porto garantirà un presidio costante. Nella zona della passeggiata di Ponente saranno invece attive polizia locale e carabinieri. L’ attenzione sarà poi puntata sulla viabilità nei punti a rischio congestione; con utilizzo di etilometri, controllo piazze, abusivismo e litorali, controlli commerciali, verifiche su attività di somministrazione di alimenti e bevande". Ed ancora: "Durante il Ferragosto sarà attivo il divieto di vendita e di somministrazione in recipienti in vetro per evitare situazioni di pericolo – prosegue l’assessora – e si invitano i cittadini a collaborare rispettando le regole, segnalando eventuali situazioni di pericolo e adottando comportamenti responsabili alla guida e negli spazi pubblici".

Assai ricco il cartellone di eventi in questo week-end con quattro giorni di musica, mare e cultura. Ad aprire le celebrazioni, oggi giovedì 14 agosto, sarà la musica del DJ set di Lorenzo Eclettico, che dalle ore 22.00 trasformerà Piazza Primo Maggio in una pista da ballo a cielo aperto. Il cuore della festa batterà forte venerdì 15 agosto, sempre in Piazza Primo Maggio a partire dalle 21.30, con il concerto Swing "Ammore" della Dino Gnassi Corporation, un’esplosione di ritmo e allegria che riporterà in scena l’atmosfera elegante e frizzante delle grandi orchestre. A Ferragosto inoltre al mattino alle 11.00, lo spettacolo dei "Babbi Natale in SUP" ai Bagni 84, alle ore 22.30 il cielo poi si accenderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio lanciati dalla spiaggia libera di fronte a Piazza Primo Maggio, in contemporanea con quelli di Gabicce Mare che partiranno dal porto di Cattolica. Infine sabato 16 agosto sarà inaugurata la rinnovata Piazzetta della Gina, con l’esibizione del Trio Bossa & Co., per una serata all’insegna della musica dal vivo.

Luca Pizzagalli