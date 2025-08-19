Ferragosto da record tra vino, musica e show

Il Ferragosto 2025 di Bellaria Igea Marina si è chiuso con un bilancio più che positivo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate romagnola. Migliaia di persone hanno affollato le strade, le piazze e le spiagge della città per prendere parte a un programma ricco di eventi che ha saputo unire tradizione, innovazione e divertimento.

A inaugurare i festeggiamenti sono state le due serate di “Onde di Vino”, curate da GM Eventi Group, che il 13 e 14 agosto hanno trasformato il lungomare in un percorso di degustazioni e musica dal vivo. Le più rinomate cantine del territorio, affiancate da ospiti provenienti da altre regioni, hanno proposto i loro vini in abbinamento a performance musicali, creando un’atmosfera suggestiva che ha conquistato i tanti presenti.

Il culmine della serata del 14 agosto è stato senza dubbio lo spettacolo pirotecnico musicale, che ha illuminato il cielo sopra Piazzale Capitaneria di Porto e il molo. Un folto pubblico ha assistito a una coreografia di fuochi artificiali perfettamente sincronizzati con le note musicali, chiusa con un omaggio alle sonorità romagnole che ha emozionato e coinvolto grandi e piccoli.

La mattina successiva, all’alba del 15 agosto, spazio alla Messa Rock celebrata da Don Marco Foschi. Oltre 400 persone si sono radunate in Piazzale Capitaneria di Porto per vivere un momento di spiritualità e festa in chiave musicale, tra chitarre e atmosfere suggestive al sorgere del sole.

Grande entusiasmo anche per l’Energy Boat, il party del sabato pomeriggio a bordo della motonave animato dal Dj Set Space Invaders & Franky Party Vocalist con le coreografie della New Street Dance School. I biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Non sono mancate le serate all’Arena Roma con la rassegna “Note di Gusto”: food truck e musica live hanno animato il parco dell’ex Colonia Roma. Dopo l’apertura con S’Elvis – tributo al Re del Rock – e con Bandiera Gialla, il calendario prosegue con il Party Dance 90’s Joseph by Brothers (18 agosto), i Surprise Rock Band con i classici del rock (22 agosto), i Fuoritempo con i successi degli anni ’60-’70 (23 agosto) e il Chiara Stella Quintet con atmosfere jazz, swing e blues (24 agosto).

Ad arricchire ulteriormente il programma, gli eventi curati da Fondazione Verdeblu e dalle associazioni cittadine: tra questi lo spettacolo itinerante di Alekos – il poeta delle bolle, proposto dall’Associazione Isola dei Platani, insieme alle numerose attività del Polo Est Village e di Beky Bay, capaci di coinvolgere sia famiglie con bambini sia giovani e adulti.