Ferragosto ‘freddo’, Deejay lancia il Natale

Sarà un partner speciale a lanciare in pubblico il progetto per il prossimo Natale a Riccione: Radio Deejay. Se il Ferragosto non sta regalando grandi soddisfazioni al comparto alberghiero e di conseguenza alle attività che lavorano in questo periodo con i turisti, l’amministrazione guidata dalla commissaria Rita Stentella e dal sub commissario Alfonso Agostino Soloperto è pronta a guardare avanti, alla fine dell’anno. Come annunciato la settimana scorsa a categorie economiche, comitati, consorzi e club di prodotto, l’organizzazione del palinsesto procede di pari passo con la promozione di quello che ormai è diventato un vero e proprio prodotto turistico: il Natale alla riccionese. A creare l’identità visiva del nuovo progetto che coprirà il periodo tra la fine di novembre e buona parte di gennaio, arrivando fino al Fuori salone in occasione del Sigep, sarà l’agenzia Image che ha elaborato il concept e la grafica. Già da questa mattina verrà distribuita la versione stampata nei formati cartolina e locandina a tutti gli operatori turistici della città. Per averla sarà sufficiente presentarsi al palazzo del Turismo per ritirare gli stampati. Sempre nella giornata odierna gli uffici comunali del settore turismo invieranno a tutti gli operatori il social media kit con le declinazioni grafiche del progetto. Inoltre sui canali social del Comune partirà la lunga corsa natalizia con post che promuoveranno il progetto facendo girare nel mondo social la grafica del Natale riccionese.

Ma non ci si fermerà a questo. L’amministrazione ha inteso presentare il progetto anche in ‘presenza’ e non solo su canali social o tramite il materiale diffuso tra gli operatori. Serviva un evento per poterlo fare ed è stato trovato nel concerto di Radio Deejay che accenderà il palco a Ferragosto. Quella sera la preview di Natale verrà presentata al pubblico sul palco di Deejay On Stage a partire dalle 22,30 prima dei fuochi d’artificio e del concerto di Francesco Gabbani.

Dopo il lancio del progetto servirà dare gambe al palinsesto e sciogliere alcuni dubbi. In primis quello del contributo chiesto alle attività per finanziare parte del palinsesto, cosa che ha fatto storcere il naso ai rappresentanti delle categorie e a tanti operatori. Il nodo del budget sarà fondamentale mentre si sono già dette disponibili a collaborare la PalaRiccione, per ospitare i concerti (cinque in tutto quelli previsti incluso quello per San Silvestro), Geat per gli allestimenti in città e Riccione Teatro per l’organizzazione dell’offerta culturale che sarà centrale nel palinsesto.

Andrea Oliva