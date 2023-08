Ferragosto, sanità potenziata Aumentano medici e ambulanze "Lavoreremo a pieno regime"

La carica del Ferragosto. E’ quella che sperano gli albergatori e i bagnini, quella per cui si preparano forze dell’ordine e ospedali, con potenziamenti diffusi per orari e personale spalmati proprio a partire da oggi fino al 15 agosto. Si prevedono aumenti di presenze e utenze in Pronto soccorso, che si andranno a sommare ad un flusso costante e sempre in aumento, che all’ospedale ‘Infermi’ in questi giorni ha già toccato "350 accessi al giorno – spiega la direttrice del Pronto soccorso, Tiziana Perin (foto) – e che pur essendo in linea con gli anni scorsi è destinata a lievitare in questi giorni". Perché il Ferragosto non fa sconti e la sanità territoriale lo sa bene. "Per questo è da giugno ormai che abbiamo ampliato la disponibilità di medici in Pronto soccorso con l’aiuto su base volontaria di professionisti in arrivo da altri reparti. Medici che svolgono turni aggiuntivi per garantire a Rimini la copertura di cui ha bisogno in questo periodo". Si tratta di una quarantina di professionisti in più, divisi su più fasce orarie. "Otto da chirurgia pediatrica, altri 8 dalle medicine, 15 da rianimazione, 5 da neurologia – elenca Perin –. Nessuno si tira indietro in questo momento in cui il Pronto soccorso sta lavorando a pieno regime". E per pieno regime la direttrice Perin intende: "Sei ambulatori medici in funzione nelle ore diurne, più l’ambulatorio infermieristico che già da aprile ci sta aiutando a smaltire il flusso dei codici bianchi e verdi. Ogni ambulatorio conta su un medico e un infermiere, a cui va aggiunto il triage attivo con tre infermieri presenti. Più gli operatori socio sanitari". Una macchina mastodontica di personale sanitario che si trova ora e si troverà ancor di più per il ponte di Ferragosto a fare i conti con "pazienti più giovani di quelli ricevuti sinora. Anche i casi da prendere in carico sono diversi, ora si tratta molto più spesso di cadute, eventi traumatici, qualche febbre, ma meno malori". Dentro e fuori, la preparazione al Ferragosto per la sanità è la stessa. Infatti, il potenziamento di uomini e mezzi coinvolge anche il 118, con il dirigente dell’unità Centrale operativa ed emergenza territoriale dell’Ausl Romagna, Maurizio Menarini, che scandisce: "Possiamo già contare su sette ambulanze per il territorio costiero, da Bellaria a Cattolica. A queste sarà perciò aggiunta un’altra ambulanza notturna per le serate del 14 e 15. L’automedica aggiuntiva inoltre, normalmente attiva solo nel fine settimana, estenderà il proprio servizio anche al lunedì e martedì e per le serate del 13 e 14, invece, potremo contare sull’aiuto e i mezzi anche di Croce Rossa e Croce Blu, oltre a trasporti intraospedalieri aggiuntivi che potremo richiamare in caso di specifiche necessità.

Francesco Zuppiroli