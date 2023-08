Ferragosto senza il pieno Sconti per i ’ritardatari’ "Rimini punti sugli eventi per far tornare i giovani"

di Mario Gradara

"Il calo dei giovani turisti in Riviera questa estate è molto marcato. Le cause sono diverse, in primis il fatto che i ragazzi vengono sempre più ’dirottati’ verso i grandi eventi, i concerti e non solo, in Italia e all’estero, e in ’mini vacanze’ tra Barcellona, Londra o Berlino. Così poi esauriscono i budget che le loro famiglie avevano previsto per le ferie estive". L’inedita chiave di lettura arriva da Claudio Aulizio, amministratore delegato di Digital Promoter, società di servizi che ha in dote vari brand come Eventdestinaion, Freedom by Tichetnation, Riviera ticket e Riccione Notte. E che, come tour operator, nel 2022 ha venduto circa 4mila pacchetti per giovani.

È questa l’unica causa del ’dirotamento’ dei giovani verso altre destinazioni?

"Ci sono tre fattori. Anzitutto la gestione mediatica dell’alluvione, con tante famiglie che hanno frenato sui giovani, almeno sui minorenni. E finché a pagare sono papà e mamma ti adegui".

Poi?

"Quello del turismo giovanile è un target dove l’utente non è il cliente. Come dicevo, pagano i genitori. E le difficoltà enormi in cui versano tante famiglie hanno appunto una ripercussione anche sui figli. Parliamo di prezzi aumentati, inflazione, caro vita e così via".

Ma di eventi anche a Rimini ce ne sono stati, eccome...

"Certo. A partire da Vasco Rossi e tanti altri. Il turismo esperienzale, dei concerti, porta ragazzi per uno o due giorni in una città. Sempre più ragazzi preferiscono fare tre o quattro minivacanze legate a un maxi-concerto in Italia o in Europa, a una settimana di mare e discoteca, poi se ne vanno. E ogni città, in Italia o all’estero, è facilmente raggiungibile in aereo. Questo è diventato un segmento in forte espansione. Noi lo vediamo anche perché abbiamo un sito di biglietteria, Ticketnation, e vendiamo concerti in tutta Italia. Ormai i festival, nel nostro Paese e all’estero, sono molto in voga".

Il mondo delle disco perde colpi?

"Sì. C’è un calo di appeal delle discoteche, che hanno vissuto una bolla importante dopo il Covid, che si sta sgonfiando. Oggi per attirare ilpubblico non basta un ospite e una serata. E servono spazi ampi. Come la Rimini Beach Arena, che sta facendo una buona stagione, o l’Rds Stadium, che possono ospitare 7mila o 8mila persone e più. Quello funziona, ma va potenziato".