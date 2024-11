Ferramenta Adriatica, tradizioni di padre in figlio

Di padre in figlio. La 98esima Bottega storica di Rimini è la ‘Ferramenta Adriatica’, al civico 10 di viale Antonio Locatelli. Un’attività conosciutissima dai residenti, nel cuore di Miramare, che con gli anni è divenuta un punto di riferimento per i cittadini della zona. Si tratta di un altro dei rari casi di attività che si tramanda da padre a figlio, o meglio dai soci ai figli dei soci, visto che la società è l’unico esercente che ha iniziato nel 1971 ed è ancora validamente ‘in sella’. Entrando, si viene colpiti da alcune attrezzature usate in passato e tenute oggi in mostra come fossero pezzi da museo, come l’antica calcolatrice, il trapano rudimentale con cui i primi proprietari eseguivano piccoli lavori di assistenza nelle abitazioni dei clienti e la bilancia che, ancora oggi, pesa la ferramenta venduta. Furono Nello e Piero, nel 1971, ad aprire il negozio di ferramenta, insieme a un terzo socio poi liquidato. Per decenni hanno portato avanti l’attività, fino a trasmettere questa passione ai loro figli. Attualmente, infatti, è gestita dalle due coppie di figli dei fondatori: Mirko e Massimo, figli di Piero, e Stefano e Andrea, figli di Nello.