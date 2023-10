Ferramenta Fantini è bottega storica

Giorno memorabile ieri per la Ferramenta Fantini di Riccione, diventata bottega storica. L’ambito riconoscimento è stato ufficialmente conferito ai titolari ieri mattina alla presenza di Roberto Corbelli e di Marco Mussoni rispettivamente presidente e responsabile Cna Riccione, insieme a Stefania Giungi funzionaria del Suap Sportello unico per le attività produttive del Comune di Riccione. La targa che ne attesta la storicità è stata consegnata per "il radicamento sul territorio dell’attività che ha ottenuto la prima licenza nel 1959". Era intestata a Giuseppe Fantini anche se di fatto il padre Roberto Fantini, soprannominato ‘Capaner’, già nei primi anni Cinquanta aveva aperto una rivendita di calce, cemento e gesso in un locale adiacente all’abitazione di viale Cassino, dove tutto’oggi si trova l’esercizio. Già negli anni Sessanta Il negozio era stato avviato al pianterreno della casa ancora abitata dai titolari. A portare avanti il negozio con la stessa passione del padre Giuseppe è ora Roberta Fantini. La sua ferramenta, nel tempo diventata punto di riferimento, oltre agli utensili per il lavoro, dispone pure di quanto serve per il fai da te.

Nives Concolino