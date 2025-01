Sfreccia in centro a Rimini con una Ferrari rossa fiammante, ma la targa è falsa

Rimini, 24 gennaio 2025 – A spasso nelle strade di Rimini con una Ferrari rossa fiammante. Una F151 per la precisione, splendida gran turismo della casa del Cavallino. Peccato però per la targa ‘tarocca’, che in realtà proveniva da un’altra macchina e quindi non risultava per nulla regolare. Targa che naturalmente, com’era prevedibile, ha subito attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale di Rimini.

I quali non ci hanno pensato due volte e hanno mostrato la paletta al conducente, un 50enne italiano, fermato stamattina in via della Fiera. Il bolide è stato preso in custodia dai vigili riminesi, che lo hanno sottoposto ad un sequestro amministrativo ai fini della confisca, in attesa di poter fare pienamente luce sulla vicenda. Quella Ferrari che stamattina sfrecciava a tutta birra proprio davanti al Palacongressi non è passata di certo inosservata.

Anche gli agenti della polizia locale, che stavano effettuando un posto di blocco, se ne sono accorti. Non è sfuggito, alle divise, che la vettura era dotata di targa tedesca. Un particolare non di poco conto, come dimostreranno poi gli accertamenti successivi. Gli agenti hanno così intimato l’alt all’automobilista al volante della Ferrari e gli hanno chiesto di accostare per sottoporlo ad una verifica approfondita. Gli agenti si sono soffermati in particolar modo sulla verifica della targa che presentava elementi e caratteristiche tali da far pensare ad irregolarità.

Irregolarità che sono poi state confermate dal controllo del database a disposizione della polizia locale: la targa, di carattere provvisorio, risultava infatti associata ad un’altra auto, una Mercedes. L’automobilista intercettato dalla pattuglia non è stato di fornire una spiegazione convincente sul perché avesse fatto ricorso ad un simile sotterfugio.

Gli agenti hanno quindi provveduto al sequestro della targa, così come della carta di circolazione e del certificato assicurativo, anch’essi risultati non validi. All’uomo, di nazionalità italiana, sono state contestate diverse sanzioni per circolazione senza copertura assicurativa, mancata immatricolazione del veicolo, targa impropria poi risultata contraffatta, con conseguente denuncia secondo quanto previsto dal codice della strada.