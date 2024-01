Ferretti nomina. Appiolaza nuovo direttore

Il nuovo direttore creativo di Moschino è Adrian Appiolaza (foto), che ha alle spalle dieci anni come Women’s Ready-to-Wear Design Director in Loewe assieme a Jonathan Anderson e precedentemente ha svolto lo stesso ruolo in Chloé con Clare Waight Keller. Lo annuncia il gruppo di San Giovanni in Marignano, sulla pagina instagram di Moschino, aggiungendo che Appiolaza si occuperà delle collezioni donna, uomo e accessori della maison, riportando al presidente esecutivo di Aeffe S.p.A. Massimo Ferretti. Il nuovo direttore creativo debutterà il 22 febbraio nella stagione donna dell’autunno-inverno 2024 che sarà presentata al Museo della Permanente durante la Milan Fashion Week. Un luogo, si spiega, che ha un significato particolare per la maison, dato che ospitò la mostra “Moschino - X anni di Kaos! 1983-1993” nel 1993, celebrazione della prima decade del brand fondato da Franco Moschino. "Siamo felici e onorati di dare il benvenuto ad Adrian nella famiglia Aeffe- commenta Massimo Ferretti- col suo arrivo in Moschino, Adrian porta con sé un bagaglio unico di esperienza, creatività e conoscenza della storia della moda che sarà un mezzo per scrivere un magnifico nuovo capitolo nell’avventura del brand fondati da Franco Moschino". Aggiunge Ferretti: "Sono rimasto subito colpito dalla creatività esplosiva di Adrian, una personalità piena di energia ed entusiasmo, elementi che hanno sempre distinto la storia di Moschino. Gli auguri il meglio per la costruzione di un grande successo assieme a noi"