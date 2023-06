"Ferrovia, sottopassi pedonali senza ascensori per disabili"

"Una città turistica come Bellaria Igea Marina dovrebbe fare della qualità dei servizi alla persona un suo punto di forza, facendo sì che questi siano sempre più inclusivi e accessibili, mettendo tra le sue priorità l’abbattimento più rapido e più esteso possibile delle barriere architettoniche". Lo ha detto nell’ultimo consiglio comunale Andrea Silvagni (Ad). Che ha aggiunto: "Tuttavia, oggi sono presenti importanti barriere architettoniche in quelli che sono i due più recenti sottopassi pedonali che attraverso la linea ferroviaria, ovvero il sottopasso di via Savio e di via Perugia. Nel primo caso è presente l’elevatore a servizio delle persone con disabilità che, oltre a presentarsi in stato di incuria, non è funzionante da diversi anni. Nel secondo caso, il più centrale sottopasso di via Perugia, non è addirittura dotato del elevatore seppur vi è la predisposizione per installarlo".

Durante la seduta del consiglio Silvagni ha chiesto alla giunta se fosse intenzione installare e mettere in funzione gli elevatori previsti. Nello stesso consiglio Silvagni ha ricordato che il 5 aprile è stato pubblicato un bando della Regione per il sostegno ad attività di promozione culturale per progetti di valorizzazione delle case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna. "Un’opportunità che potrebbe essere colta dalla nostra città per la valorizzazione della Casa Rossa di Alfredo Panzini – ha detto –. Ma la delibera regionale non riporta nell’elenco la Casa Rossa. Il che fa pensare che il Comune di Bellaria Igea Marina non abbia fatto la richiesta per l’ottenimento del riconoscimento".