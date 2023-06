Ferruccio Farina, l'incipit della rivoluzione turistica di Rimini nel 1843

Ferruccio Farina

Il 1° luglio 1843, giorno dell’apertura del Privilegiato Stabilimento dei Bagni marittimi Tintori-Baldini, è considerato l’incipit della rivoluzione che ha trasformato Rimini, piccola città pontificia, nella metropoli dei turismo. In verità, quella del ’43 fu una falsa partenza per l’era dei Bagni. Anzi, fu un vero e proprio bagno di sangue per gli inventori dell’iniziativa che fallirono miseramente dilapidando i loro patrimoni. La loro rudimentale fabbrica di salute, con poche cabinotti in legno e trecento ammalati in terapia da luglio a settembre, non poteva funzionare.