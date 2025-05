Fertitta ambasciatore in Italia e sul Titano

AmCham Italy accoglie con favore la conferma da parte del Senato degli Stati Uniti d’America della nomina di Tilman J. Fertitta come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia e a San Marino. La nomina è stata approvata con un ampio sostegno bipartisan (83 voti favorevoli e 14 contrari). Imprenditore di successo di origini italiane e figura di primo piano nel mondo del business americano, Fertitta porta con sé una vasta esperienza nel settore privato e una profonda conoscenza delle dinamiche economiche globali. "Siamo certi – dicono da AmCham Italy – che il suo mandato contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni economiche, culturali e politiche tra i nostri Paesi. AmCham Italy è pronta a collaborare con l’ambasciatore per promuovere il dialogo transatlantico supportare la crescita degli investimenti reciproci".