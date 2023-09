Festa a tutto gas per il pilota Mattia Casadei

Sono cominciati i primi festeggiamenti per Mattia Casadei, il pilota riminese di 24 anni che sul circuito di Misano si è laureato campione del mondo della classe MotoE. Ad alzare i calici per Mattia ci hanno pensato gli amici dell’azienda Lisi costruzioni. È qui che mercoledì pomeriggio si sono radunati per fare festa con il pilota. Domenica scorsa Casadei ha conquistato il titolo di campione del mondo sulla pista di casa, a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Ed è proprio con il team del papà del Sic, Paolo, che Mattia si è affacciato nel mondo delle corse. Poi per lui è arrivata l’avventura nella classe MotoE, culminata con la rimonta sul rivale Jordi Torres fino all’incoronazione a Misano. Ora non rimane che fare festa.