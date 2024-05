Festa abusiva a Marina centro

Una festa in piena regola, con dj e persone che si scatenavano a ritmo di musica. Fin qui nulla di male, considerando che ci troviamo a Marina centro, nel cuore della movida riminese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, tuttavia, il locale che ospitava l’evento non era in possesso della licenza per svolgere l’attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento danzante. Insomma, quello di fronte a cui si sono trovati i poliziotti sarebbe stato un party non autorizzato. RIsultato: per il gestore del locale è scattata una multa ma anche una denuncia per la mancanza della agibilità dei locali al tipo di attività. Questo il bilancio di un controllo svolto dalla divisione di polizia amministrativa della questura. L’episodio risale al mese di aprile. I poliziotti si sono presentanti fuori dal locale attorno alle 23. All’esterno, secondo la ricostruzione fatta dal personale amministrativo, si era accalcata molta gente e dall’interno proveniva musica ad alto volume, udibile anche dalla strada. Una volta all’interno del locale, gli agenti avrebbero verificato la presenza del dj che intratteneva i presenti a ritmo di musica. Non mancavano nemmeno attrezzature da discoteca, come luci stroboscopiche e altro ancora. Completato il sopralluogo e dopo aver parlato con il titolo, i poliziotti hanno esteso gli accertamenti agli uffici del Comune, i quali hanno riferito che il locale non era mai stato autorizzato ad effettuare attività di pubblico spettacolo, tantomeno di trattenimento danzante.