Festa anche sugli spalti. Cori contagiosi degli ultrà, spettacolo bianconero

Sarebbe da partire con una delle frasi simbolo di Jerry Calà. Perché se non è una libidine coi fiocchi recuperare in un attimo il golletto di vantaggio del Rimini e poi mettere il turbo e andare a vincere un derby casalingo 5-2, viene da chiedere cos’altro potrebbe esserlo. Il popolo bianconero se l’è goduta, dall’inizio alla fine, e con merito. A fine partita Varone sogghignando dirà che "contro di noi si fa fatica" e ha certamente ragione. Ma si fa fatica anche contro un muro colorato di bianconero che urla, che canta e che spinge la squadra più di un treno merci, sempre e contro tutti. Contro il Rimini in particolare. Si parte con la piacevole notizia data dalla ritrovata ottima visuale proprio dal lato ‘Curva Mare’: restano i pali, ma addio rete ‘salvapalloni’. Che si dica quello che si vuole, in cambio di un tifo del genere, anche a regalare una manciata di sfere ricordo a quelli che stanno sui gradoni, il bilancio costi-benefici resta comunque ampiamente positivo.

E poi, chiudendo il capitolo, non si venga a fare di tutta l’erba un fascio: in più di un’occasione ieri, la palla, finita ai piani alti, è poi ritornata sul terreno di gioco. Ma non è di questo che serve parlare oggi. Oggi c’è da parlare di uno stadio che balla all’unisono al coro di ‘Chi non salta riminese è’: un ritornello che coinvolge pure la tribuna. Sul lato del Cavalluccio non ci sono striscioni. Lo striscione lo mettono i ‘cugini’, rivisitandone uno, che era ben riuscito, apparso proprio qui all’Orogel Stadium Dino Manuzzi anni fa, in occasione di un altro derby. Così, il messaggio originale, rivolto alla differenza di usi tra Rimini, dove la piadina è sottilissima e Cesena, dove lo spessore è più alto, è stato modificato, in peggio: "Cesenate, romagnolo fallito, mangi la piadina ‘senza’ (in vece di alta) un dito". Il riferimento era al tifoso bianconero infortunatosi, per fortuna non in maniera irreversibile, al termine della trasferta a Fermo. Il messaggio è di pessimo gusto e il karma punisce in fretta. Il tempo di esporlo ed ecco che arriva il secondo gol dei bianconeri. Così lo striscione sparisce, soffocato da altri problemi. Quelli che crea il Cesena, spinto dalla sua gente, dai ragazzini ai veterani, che qui, oggi, hanno il loro paradiso laico, con la colonna sonora del ‘Lo-Lo-Lo-Lo’ che inizia da uno spicchio della curva, per poi replicarsi sullo stesso tono nell’altro. E poi contagiare i distinti. Quando si arriva a quello, a cinque minuti dalla fine, si è alla sentenza. Per il risultato, certo, ma anche per lo spirito che si respira intorno al campo. Lo spirito di una festa d’altri tempi. Perché d’altri tempi? Perché guardare gli spettacoli bianconero è una roba da nonni. Forse. Magari altrove, ma in effetti non qui. In Romagna, in tutta la Romagna, anche nell’era dell’ultra hd, il bianconero non passa mai di moda.