Festa con il the in puro stile inglese

Lunedì scorso nella classe I D del nostro istituto si è svolto il tradizionale ’Tea party’ inglese. Tutti gli alunni si sono dati da fare. Nell’organizzazione si sono divisi in gruppi, ogni gruppo con un preciso compito da svolgere: chi in cucina, chi si è occupato della spesa, chi ha cercato le ricette. Musica, decorazioni, origami e una merenda con i compagni e i prof, bevendo il tipico the britannico, in compagnia, mentre si parla inglese.

La classe si è preparata al meglio, per creare una vera e propria atmosfera britannica.

Valeria Gamboni,

Noa Bandiera I D