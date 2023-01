Festa con l’ombrello per Anselmi Duomo blindato per il nuovo vescovo

Preparate gli ombrelli... Nonostante le pessime previsioni meteo, la cerimonia per accogliere il nuovo vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, si terrà ugualmente in piazza Cavour. Il programma insomma non cambia: così è stato deciso ieri dalla diocesi. Anselmi è arrivato in città già dall’altro ieri, e oggi riceverà l’abbraccio non solo dei riminesi, ma anche di tanti genovesi. Almeno 200 i fedeli che arriveranno in auto e in bus dalla sua città natale. Prima della sua partenza, Genova ha voluto fargli un bel regalo: una macchina. Un dono inaspettato per Anselmi, diventato famoso per essere il vescovo motociclista.

Tornando al programma, la cerimonia in piazza Cavour partirà alle 15. Dopo i saluti del vicario della diocesi don Maurizio Fabbri si alterneranno quelli del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, del vice sindaco di Genova Pietro Piciocchi e del prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano. Sul palco poi l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca e il vescovo emerito di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi. L’ultimo a prendere la parola sarà proprio il successore di Lambiasi. Anselmi farà il suo primo discorso ai riminesi, e poi sfilerà fino in Duomo dove (alle 16,30) celebrerà la messa solenne per il suo insediamento, insieme a una ventina di vescovi e a oltre 140 sacerdoti. Predisposto uno speciale piano di sicurezza, con il Duomo che sarà ’blindato’ da forze dell’ordine.

La messa verrà trasmessa in diretta da Icaro tv (anche sul satellite) e ci saranno anche due maxischermi fuori. Due i gesti più significativi della celebrazione: quello in cui Lambiasi consegnerà il pastorale ad Anselmi, e il giuramento di fedeltà al nuovo vescovo da parte di religiosi e associazioni laiche. Conclusa la messa, Anselmi uscirà sul sagrato per salutare i riminesi.

