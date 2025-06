Festa dei popoli, torna il calcetto

Il gran caldo non ha impedito a centinaia e centinaia di persone di incontrarsi e ri-conoscersi. Merito del "Festival dell’Amicizia fra i Popoli per un mondo unito" di Villa Verucchio, un’esperienza di integrazione e frateernità, nel solco della "Fratelli tutti" di papa Francesco. Organizzata dal movimento Focolari Romagna e dal Comune, la due-giorni è scesa in campo con il tradizionale torneo di calcetto, con 9 squadre di altrettante nazioni a sfidarsi. Ha vinto la Costa d’Avorio, all’Argentina è andato il premio fair play.