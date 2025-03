Festa della donna con tour guidato al Castello Benelli

Riparte l’8 marzo, con la festa della donna, l’attività del Castello Benelli, nelle campagne di Bordonchio. Il Castello, entrato a far parte dei Grandi Giardini Italiani e del circuito delle Residenze d’Epoca, propone una visita guidata dalle 16: "un’ora i partecipanti alla scoperta delle sale affrescate, le imponenti scuderie e il maestoso giardino incorniciato da pini marittimi: una cornice perfetta per una giornata da ricordare e un’occasione ideale per celebrare la giornata internazionale della donna, in un luogo dove la natura si unisce alla cultura", spiegano gli organizzatori. Appuntamento successivo sabato 12 aprile, in attesa delle aperture estive.