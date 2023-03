Festa della donna Un gruppo di lettura arriva in biblioteca

Per festeggiare la giornata mondiale dei diritti della donna, alla biblioteca Panzini nasce un nuovo gruppo di lettura tutto al femminile dal nome ’Se sono donne fioriranno’. La presentazione dell’iniziativa e l’avvio delle attività è in programma venerdì alle 15 in biblioteca. Durante l’incontro verranno affrontate tematiche e argomenti strettamente connessi alla vita e alla condizione della donna nel mondo. Il gruppo continuerà poi periodicamente le proprie attività, proponendosi come spazio aperto in cui declinare lettura e mondo femminile in ogni sua sfumatura. Oggi l’Accademia Panziniana organizza alle 17 sul canale Facebook dell’accademia, l’incontro con Gabriele Dini e la lettura online di alcuni testi tratti dal suo libro ’Dea o Donna’.