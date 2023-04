Festa della Liberazione, Zaghini annuncia: "Verrò ancora con la bandiera dell’ex Urss"

Tanti appuntamenti oggi a Santarcangelo per festeggiare la Liberazione. Si parte con la messa alla chiesa del Suffragio (alle 10), poi da lì partirà il corteo, accompagnato dalla banda ‘Serino Giorgetti’, che attraverserà le vie del centro per concludersi all’arena Supercinema con gli interventi della sindaca Alice Parma e della presidente dell’Anpi Giusi Delvecchio (in caso di maltempo la cerimonia si terrà in municipio). Al pomeriggio l’appuntamento per i più piccoli, ‘Assalto al cielo’, all’arena Supercinema, con caccia al tesoro e animazioni per i più piccoli. L’anno scorso le celebrazioni del 25 aprile (e dell’1 maggio) furono caratterizzate dalle polemiche del centrodestra, che attaccò la sindaca e la maggioranza perché l’ex consigliere comunale Roberto Zaghini si era presentato con un bandierone dell’ex Urss. Per i consiglieri di Lega e Bene in comune intollerabile quel vessillo, vista anche la guerra tra Russia e Ucraina. Zaghini assicura che oggi ci sarà anche lui al corteo. "Non manco mai alle celebrazioni, e porterò la bandiera, come tutti gli anni… Piuttosto, invito i consiglieri e i militanti del centrodestra a partecipare. Quella del 25 aprile è una ricorrenza che appartiene a tutti. E ora che il centrodestra è al governo del Paese, invito tutti i suoi esponenti di Santarcangelo a esserci".