Festa della Musica, oggi e domani concerti conclusivi

Ultimi fuochi per la ’Festa della Musica’ a Igea Marina. Il grande happening artistico e musicale firmato dal Centro culturale Vittorio Belli, che accoglie tra le altre le attività della Scuola di Musica comunale, stasera in piazza Santa Margherita vedrà esibirsi una ventina di giovanissimi violinisti che accompagneranno L’Uva Grisa, gruppo ‘storico’ di Bellaria Igea Marina con oltre quarant’anni di attività alle spalle nel campo della cultura e della musica popolare, nelle suggestioni dei balli lisci e staccati della Romagna. Chiuderà la manifestazione, domani sera, l’esibizione del duo Violet, Rossella Cappadone e Marcello Sutera. Porteranno sul palco il loro stile eclettico in grado di spaziare dal pop al jazz, dalla bossanova alla musica internazionale. "La Festa della Musica si è fatta apprezzare in tutte le sue edizioni", dice l’assessore alla Cultura Michele Neri.