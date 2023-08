Festa dell’amicizia Stasera il gran finale tra politica e musica

Una riflessione a tutto campo sulla situazione politica del Paese: dalla tenuta della maggioranza al ruolo del Pdcs e i suoi rapporti con gli alleati passando per il progetto di aggregazione dell’area riformista fino alle prospettive future con gli occhi già rivolti alla prossima sfida elettorale. Un dibattito ricco di spunti sul palco della Terrazza Ex-ritrovo nel corso della serata di apertura della 50esima edizione della Festa dell’Amicizia. Tante le considerazioni svolte da Francesco Mussoni (Pdcs), Lorenzo Reffi Forcellini (Domani Motus Liberi), Gerardo Giovagnoli (Psd), Matteo Ciacci (Libera), Rossano Fabbri (Alleanza Riformista), Emanuele Santi (Movimento Rete) e Nicola Renzi (Repubblica Futura). Questa sera, alle 20.30 in piazza Bertoldi, la sintesi politica spetterà al segretario Gian Carlo Venturini. Non mancheranno i momenti di svago: si balla con l’orchestra Matteo Tarantino accompagnata dai ballerini Mirco e Sandra.