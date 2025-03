Festa delle milizie e Arengo in centro

Il 25 marzo la Repubblica di

San Marino, insieme all’anniversario dell’Arengo, celebra anche la tradizionale Festa delle Milizie. Ogni anno la Repubblica ricorda l’Arengo del 25 marzo 1906, una data fondamentale perchè pose fine al periodo oligarchico e decretò la nascita di un parlamento eletto direttamente dalla cittadinanza. In questa giornata si festeggiano anche i corpi militari dell’Antica Terra della Libertà. La cerimonia, avvenuta ieri mattina, ha visto lo schieramento in Piazza della Libertà dei corpi militari volontari per l’alza bandiera sul balcone di Palazzo Pubblico. Quindi, è seguita la deposizione delle corone di alloro all’Ara dei volontari, con i reparti schierati e poi la santa messa in suffragio di commilitoni defunti in Basilica. La cerimonia è tornata poi ad avere luogo in Piazza della Libertà, alla presenza dei Capitani Reggenti.