Festa dell’Incontro. Ecco il programma

Si tiene nel weekend la seconda "Festa dell’Incontro" dell’Unità Pastorale "Gesù Risorto", delle comunità parrocchiali di San Giovanni in Marignano Pianventena, Santa Maria in Pietrafitta e Isola di Brescia con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano. Dopo la visita del vescovo Nicolò Anselmi di venerdì sera oggi alle 18 si terrà la Santa Messa animata dal Chorus Marignanensis nella Chiesa di San Pietro nel centro storico, quindi alle ore 21 si terrà la proiezione del film "Solo cose belle" presso la palestra della Scuola Maestre Pie, quindi domani, alle 10 la Santa Messa a Santa Croce a Pianventena ed alle 11.15 Santa Messa a San Pietro.