Festa dell’Unità, chiusura con de Pascale e Priolo

Gran finale oggi e domani all’area Campana per l’edizione 2025 della Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più grande della provincia, che per dieci giorni ha animato la città con incontri, dibattiti, musica e stand gastronomici. L’appuntamento più atteso è in programma stasera, con l’arrivo del presidente della Regione Michele de Pascale, atteso per un confronto sui temi di attualità e sul rapporto tra istituzioni e territori. L’edizione di quest’anno ha offerto undici incontri in dieci giorni, con ospiti nazionali e locali. Dagli interventi, nei giorni scorsi, dell’onorevole Gnassi e dell’ eurodeputato Bonaccini fino ai dibattiti su Europa e giovani. Dagli approfondimenti su legalità, diritti umani a focus su transizione ecologica e violenza di genere. Senza dimenticare la sfera cittadina con il sindaco Filippo Sacchetti e la giunta comunale, e il dialogo sui rapporti tra Regione e Governo con amministratori ed esponenti politici.

Stasera, oltre all’intervento di de Pascale, spazio a un’iniziativa sui beni confiscati e le infiltrazioni mafiose in Romagna con la consigliera regionale Alice Parma, l’associazione Libera e altri rappresentanti del territorio. "La partecipazione di questi giorni è il segno della voglia di ritrovarsi e discutere insieme del futuro", ha sottolineato la segretaria del Pd santarcangiolese Paola Donini. Domani, poi ultimo ballo, sulle note dell’orchestra La Tradizione, e con le parole dell’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo, con un incontro dedicato a cambiamento climatico e sostenibilità.

Aldo Di Tommaso