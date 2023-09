Festa di Bordonchio tra balli e musica

Bordonchio in festa per una settimana. Si fa festa in piazza, con musica, balli e lotteria in occasione della

tradizionale festa della

Madonna del Rosario, iniziata l’altro ieri, che proseguirà fino al 1°

ottobre e si terrà la

tradizionale Festa di

Bordonchio, con un programma ricco

di appuntamenti in questa edizione. Domenica alle 14,30 c’è stata l’inaugurazione della mostra sulla beata Sandra Sabattini, con

testimonianze di sue

coetanee. Il programma

prevede feste in piazza, gimkana per ragazzi, balli e danze, stand e la tradizionale lotteria con ricchi premi.