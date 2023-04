Festa di compleanno per Raffa

Sarà costellato di fotografie d’epoca, dei tempi in cui Raffaella Pelloni, poi Carrà, era bambina e abitava a Bellaria con l’amatissima mamma Iris e la nonna Andreina, il nuovo lungomare ciclopedonale che l’amministrazione comunale lo scorso anno ha intitolato all’artista. "Saranno soprattutto immagini in bianco e nero dei tempi in cui la Lella abitava a Bellaria – spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu –. Le ristamperemo in formato maxi, alternate a quelle di Little Tony, cantante sammarinese di cui quest’anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa. E per celebrare entrambi e il loro legame artistico e umano si terrà una grande festa, il 18 giugno, giorno in cui la Carrà avrebbe compiuto 80 anni, con l’inaugurazione dell’ultimo tratto del lungomare, e uno spettacolo musicale e talk show, sulla scia di quello del 5 luglio dell’anno scorso. "L’evento – continua Borghesi –, si farà in collaborazione tra Repubblica di San Marino, Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu. Sarà anche ricordato il lancio nel 1962 del 45 giri ’Lo sai tu?’, il primo successo di Little Tony, che in copertina raffigura lui e un’ancora poco nota Carrà, con la dicitura ’La storia d’amore di Lella e il ragazzo col ciuffo’. Dopo il disco i due artisti ebbero una liaison, di certo una stretta collaborazione e amicizia, documentata da numerosissime loro apparizioni negli stessi programmi televisivi". Parallalamente, ma nel mese di luglio, sul Titano si terrà una giornata di spettacoli dedicati al cantante col ciuffo. Insomma, una festa doppia. Dall’antica Repubblica trapela anche l’intenzione di creare, inprospettiva, un museo del rock intitolato a Little Tony, che contenga gli oggetti che gli sono appartenuti, dagli abiti di scena alla Cadillac. L’agenzia fotografica che si occupò del 45 giri ’galeotto’ ha ritrovato nei propri archivi l’intero servizio realizzato nel 1962, con oltre 50 immagini inedite con Little Tony e Raffaella Carrà. Una parte delle quali potrebbe essere esposta, sul lungomare di Bellaria e sul Monte.

Superfluo, almeno per i bellariesi, ricordare il legame di Raffa con la città: "Bellaria, paese profumato di piadine e tagliatelle sulla riviera di Rimini – ha raccontato nel 2017 al magazine Sette –. Andreina, mia nonna materna, che gestiva una gelateria nella piazza centrale e che mi accoglieva nei mesi estivi. Se Bologna, dove sono nata, era il luogo delle fatiche, del dovere e dell’impegno scolastico sotto gli occhi vigili di mia madre Iris, Bellaria era invece il luogo della vacanza e della libertà, scandito dalla musica. Perché Andreina, oltre a essere brava come commerciante, suonava il violino, e tutte le notti mi addormentavo accanto a lei con indimenticabili colonne sonore".