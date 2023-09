La grande festa di Rimini, candidata capitale della cultura 2026

Rimini, 27 settembre 2023 – Una città in festa, in un mercoledì da leoni con migliaia di persone accorse nel centro storico di Rimini. L'incontro tra anime musicali provoca il bello e la condivisione è il faro che il comune di Rimini ha puntato. Riunendo tutti i talenti del territorio romagnolo, Rimini ha celebrato oggi 27 settembre, una giornata speciale: il deposito ufficiale della candidatura di Rimini capitale della Cultura 2026.

E lo ha fatto in grande stile, portando tra le sue vie e le piazze del centro storico, musica, balli, allegria e tanta magia. Nella piazza dei sogni, a partire dalle 19:30 , è andato in scena lo spettacolo delle note e delle voci dei cantautori, rocker e interpreti della scena riminese: Filippo Malatesta, Sergio Casabianca, Andrea Amati, Francesca Romana Perrotta, Cristina di Pietro, Lorenzo Semprini, Sergio Casabianca, insieme per una grande festa accompagnati dalle sonorità di Stefano Zambardino e Massimo Marchez, esplorando il mondo cantautorale nel migliore dei modi, il tutto, fino alle 21:30.

Contemporaneamente, nell'adiacente arena Francesca da Rimini, protagoniste della prima parte della serata, sono state le band e gli artisti romagnoli : Luca Fol, Fratelli e Margherita, Astray, Daniele Maggioli, Antonio Ramberti, Dates e altri artisti che si sono messi a disposizione con entusiasmo per l'evento. Altro giro, altra giostra, dalle 21:30 la scena musicale ha cambiato registro e l'arena Francesca da Rimini si è trasformata in una jam session con vari gruppi musicali jazz, funky e dj set, che hanno invaso di sonorità brasiliane e non solo, anche la vicina piazza Malatesta. Nello stesso tempo tra le principali vie del centro, una parte rilevante lo ha fatto anche il tango: l'atmosfera Argentina si è riversata nel centro storico, donando una nota di sensualità e mistero. Anche il Flamenco è stato rivisitato alla festa Romagnola 'vieni oltre", con gli allievi della scuola Viento del Sur.

Negozi aperti, street food, musica, balli e allegria, una città complice e grata, per una serata che Rimini, non dimenticherà mai.