Festa in municipio per i campioni dello sport

Giovani sportivi di Santarcangelo premiati in municipio. Dopo i campioni di vela Vittoria Cartelli e Federico Poli, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora Angela Garattoni ieri hanno incontrato le giocatrici dell’Acerboli Volley, che vincendo la finale di Prima divisione sono approdate nel campionato regionale di serie D. Una stagione trionfale, che ha segnato anche l’unione delle due storiche società di volley santarcangiolesi. In municipio ieri anche Federico Magalotti, il giovanissimo giocatore di baseball di ritorno dall’esperienza in Nazionale ai mondiali under 15 in Colombia.