Festa in piazza, balli e lotteria

In occasione della tradizionale festa della Madonna del Rosario, dal 24 settembre al 1° ottobre si terrà la tradizionale Festa di Bordonchio, quest’anno con un programma ricco di appuntamenti. Si parte domenica con messa e pranzo comunitario. Alle 14,30 inaugurazione della mostra sulla beata Sandra Sabattini, con testimonianze di sue coetanee (nella chiesa antica). Il programma settimanale comprende feste in piazza, gimkana per ragazzi, balli e danze, stand gastronomici, lotteria con ricchi premi e, come si dice, cotillon.