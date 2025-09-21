Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaFesta nei Giardini d’autore. Il centro si tinge di verde
21 set 2025
LINA COLASANTO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Festa nei Giardini d’autore. Il centro si tinge di verde

Festa nei Giardini d’autore. Il centro si tinge di verde

Colori e profumi d’autunno, zucche e bacche ornamentali, atmosfere romantiche e fiabesche creazioni. Ambiente, arte e cultura sono protagonisti di...

Giardini d’autore è in corso nell’area che abbraccia Castel Sismondo, la piazza dei sogni e il bosco dei nomi

Giardini d’autore è in corso nell’area che abbraccia Castel Sismondo, la piazza dei sogni e il bosco dei nomi

Colori e profumi d’autunno, zucche e bacche ornamentali, atmosfere romantiche e fiabesche creazioni. Ambiente, arte e cultura sono protagonisti di Giardini d’autore, la manifestazione dedicata a piante, fiori e design in corso nell’area che abbraccia Castel Sismondo, la piazza dei Sogni e il Bosco dei nomi. Dopo l’apertura, ieri, che ha visto omaggi dedicati a Jane Austen, la kermesse prosegue oggi con tantissimi appuntamenti per agli amanti della natura. Vivaisti, designer, aziende agricole e volontari sono come sempre i protagonisti di questo evento. Tra le attività, gratuite per il pubblico di Giardini, ci sono i laboratori dedicati alla scoperta degli aromi in cucina, le degustazioni di olio, ma anche i profumi del gin, i sapori di frutti antichi o le ricette pensate nel ‘cooking-lab’ a cura dello chef Luca Borrelli di Amorimini (alle 17). E, ancora, si impara a creare poetici giardini acquatici con ninfee e fiori di loto.

Ampio spazio anche a Giardini Kids. Dalle 10 si va alla scoperta di antichi giochi per poi creare con le volontarie della Prima Coccola scoiattoli in cartoncino, legno e semi. Una giornata all’insegna di letture, natura, fantasia e arte, come nel mini corso di pittura tenuto da Ketty Art e la sua giovane aiutante Bianca. Torna anche lo spazio ‘Gea, l’Estate del rispetto’ con incontri pensati per promuovere il rispetto dell’ambiente. Inoltre, ai Palazzi dell’Arte di Rimini, a ingresso libero, la mostra fotografica ‘Rimini proibita Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi’. Giardini d’autore è aperto dalle 9.30 alle 19.30, biglietto 5 euro, gratuito per under 16. Info attività e orari: giardinidautore.net

Lina Colasanto

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata