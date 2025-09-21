Festa nei Giardini d’autore. Il centro si tinge di verde

Colori e profumi d’autunno, zucche e bacche ornamentali, atmosfere romantiche e fiabesche creazioni. Ambiente, arte e cultura sono protagonisti di Giardini d’autore, la manifestazione dedicata a piante, fiori e design in corso nell’area che abbraccia Castel Sismondo, la piazza dei Sogni e il Bosco dei nomi. Dopo l’apertura, ieri, che ha visto omaggi dedicati a Jane Austen, la kermesse prosegue oggi con tantissimi appuntamenti per agli amanti della natura. Vivaisti, designer, aziende agricole e volontari sono come sempre i protagonisti di questo evento. Tra le attività, gratuite per il pubblico di Giardini, ci sono i laboratori dedicati alla scoperta degli aromi in cucina, le degustazioni di olio, ma anche i profumi del gin, i sapori di frutti antichi o le ricette pensate nel ‘cooking-lab’ a cura dello chef Luca Borrelli di Amorimini (alle 17). E, ancora, si impara a creare poetici giardini acquatici con ninfee e fiori di loto.

Ampio spazio anche a Giardini Kids. Dalle 10 si va alla scoperta di antichi giochi per poi creare con le volontarie della Prima Coccola scoiattoli in cartoncino, legno e semi. Una giornata all’insegna di letture, natura, fantasia e arte, come nel mini corso di pittura tenuto da Ketty Art e la sua giovane aiutante Bianca. Torna anche lo spazio ‘Gea, l’Estate del rispetto’ con incontri pensati per promuovere il rispetto dell’ambiente. Inoltre, ai Palazzi dell’Arte di Rimini, a ingresso libero, la mostra fotografica ‘Rimini proibita Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi’. Giardini d’autore è aperto dalle 9.30 alle 19.30, biglietto 5 euro, gratuito per under 16. Info attività e orari: giardinidautore.net

Lina Colasanto