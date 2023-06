Festa per i 300 anni del teatro Mariani

"Dietro una piccola porta di legno c’è un luogo senza tempo" disse Vittorio Gassman entrando nel Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. Qui, nel più antico teatro ligneo d’Italia, il ‘mattatore’ registrò il canto I dell’Inferno di Dante per la Rai. Ora Sant’Agata si fa in tre per celebrare degnamente gli anniversari dei suoi ‘gioielli’. Cadono infatti i 300 anni del Teatro Mariani (1723 - 2023), il 150° dalla morte del grande maestro Angelo Mariani e 30 anni dalla presenza di Vittorio Gassman a teatro. Il Comune insieme alla Pro Loco e al Comitato beni artistici ha messo in piedi un imponente calendario di eventi a partire da oggi fino al 21 ottobre. Si parte oggi con l’inaugurazione del Tricentenario del teatro, con annullo postale in piazza Garibaldi (15-21) e il convegno alla sala delle scuderie ‘Il Teatro e la sua storia. Il grande direttore d’orchestra angelo Mariani’, con Marco Davide Cangini, lo storico Manlio Flenghi e lo scrittore ravennate Andrea Maramotti, con letture di Domenico Bartoli e musiche di Margherita Marsciani. Alle 21 la Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio al grande direttore d’orchestra. Sul palcoscenico saliranno gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala: i soprani Greta Doveri e Fan Zhou, il tenore Andrea Tanzillo, il basso Huanhong Livio Li accompagnati al pianoforte da Michele D’Elia (foto). In programma musiche di Verdi, Li-stzWagner (da Tannhäuser O du mein holder Abendstern), Gounod, Mayerbeer, Donizetti, Rossini.