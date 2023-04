Festa per la biblioteca con Giuliana Sgrena, Riva e il rapper Kento

Sul palco autrici emergenti, come Giulia Muscatelli e Vanessa Roghi. E poi il giornalismo d’inchiesta, con l’incontro che avrà per protagonisti Gigi Riva e Giuliana Sgrena, che sarà a Santarcangelo per la prima volta per presentareà la graphic novel Baghdad i giorni del sequestro. Sono alcuni degli ospiti della festa per il nono compleanno della biblioteca Baldini, da quando si è trasferita nell’ex ospedale diventato la ’Casa della cultura’. Tanti eventi dal 21 al 23 aprile, con il ritorno della rassegna letteraria InVerso. La musica al centro della giornata finale, con il rapper Kento e la cantautrice riminese Elisa Genghini: entrambi presenteranno i loro ultimi libri.