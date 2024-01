Festa per ricordare l’impresa della mitica Marr

Chi ha qualche capello grigio lo ricorda molto bene quel coro.... "Marr, Marr, superstar" era il tormentone che si era levato dagli spalti del Flaminio, per tutto il campionato. Mancava soltanto un ultimo passo, il più difficile, il più bello. Era l’8 aprile del 1984 e la squadra riminese si trovava a Vigevano. Una vittoria per fare un passo nella storia e portare il basket riminese in A1. A Vigevano erano arrivati anche 18 pullman carichi di tifosi. Il tabellone alla fine segnava 68 a 74 per la Marr. L’impresa era riuscita. Da quel giorno sono trascorsi quasi quarant’anni. Il quasi è il tempo che divide la città da un anniversario storico e una festa da ricordare. A Palazzo Garampi vogliono ripercorrere quel giorno magico che ha ispirato le future generazioni di ragazzini nati con la palla a spicchi in mano.

"Sarà un grande evento – assicura l’assessore allo sport Moreno Maresi (nella foto) – in programma in primavera. La città si alimenta anche con le grandi imprese sportive, come quella realizzata 40 anni fa dal Basket Rimini che a Vigevano centrò la storica promozione in A1. Un successo nel cuore di tutti gli appassionati, e che abbiamo intenzione di celebrare con uno speciale appuntamento".