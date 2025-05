Festa tricolore. Igea vara il nuovo molo

"Celebrare la Repubblica significa rafforzare il senso di comunità. Con l’inaugurazione del nuovo molo, Bellaria Igea Marina lancia un messaggio di fiducia e visione". Le parole del sindaco Filippo Giorgetti aprono idealmente una serata che si preannuncia carica di significato: domenica il porto canale sarà al centro di un evento che intreccia celebrazione nazionale e rinascita urbana. La Festa della Repubblica sarà infatti l’occasione per inaugurare il nuovo tratto del porto lato Igea Marina, in un appuntamento simbolico che mira a saldare memoria storica e futuro. Il Comune, insieme a Fondazione Verdeblu, all’associazione InArte e al Circolo nautico e diportisti, ha organizzato una serata che si propone come un vero e proprio racconto collettivo.

"La nostra città – aggiunge Giorgetti – vivrà un momento di orgoglio condiviso. Non solo per la ricorrenza istituzionale, ma anche perché inauguriamo un’infrastruttura che parla di sviluppo, di attrattività, di bellezza. È un dono che facciamo a residenti, turisti e alle generazioni future". Il programma prenderà il via alle 21.30 con il concerto dell’Associazione InArte. Protagonisti saranno i giovani allievi della scuola di musica guidata da Ilaria Mazzotti, in una performance che mescolerà talento e freschezza, a sottolineare il ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione del domani.

Ma sarà il mare, cuore pulsante della città, a regalare l’emozione più suggestiva: le imbarcazioni del Circolo Nautico sfileranno in una fiaccolata luminosa, attraversando l’Adriatico in direzione del porto, come in un abbraccio simbolico tra passato e presente. Nel piazzale Capitaneria di Porto, si svolgerà poi la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo molo, alla presenza delle autorità cittadine. Una cerimonia sobria, ma dal forte valore civico. Un gesto di apertura verso un’estate che si annuncia vivace e ricca di eventi. "Il ponte del 2 giugno è un momento strategico per il turismo – sottolinea Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu – e offrire ai visitatori un evento di qualità, legato ai valori della Repubblica e al patrimonio locale, è una scelta identitaria. Invitiamo tutti gli operatori del settore a promuoverlo, per rafforzare l’immagine di Bellaria Igea Marina come destinazione accogliente e autentica".

Unire memoria, spettacolo e progettualità è la chiave di questa iniziativa. Perché se è vero che ogni porto è un luogo di arrivi e partenze, oggi più che mai il nuovo molo si fa simbolo di approdo sicuro e di ripartenza. Una città che investe su se stessa e sul proprio mare è una città che crede nel futuro. E in quel futuro ognuno ci può sperare.

Aldo Di Tommaso