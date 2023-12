"Feste abusive: siamo pronti a denunciare"

"Pronti a denunciare". Lo dice Gianni Indino presidente del Silb regionale per contrastare le feste abusive. "Si avvicinano i festeggiamenti di Natale e Capodanno e ancora una volta sul nostro territorio è un continuo organizzare feste da ballo abusive, senza alcuna regola o licenza - premette Indino -. Pare non ci possa essere Capodanno senza l’allestimento di pseudo discoteche in ogni dove". Ecco i bersagli del Silb: "Alberghi e ristoranti trasformati in discoteche, feste da ballo fuori e dentro ogni luogo immaginabile. Stiamo tenendo monitorate le numerose segnalazioni di feste abusive che già da giorni ci stanno arrivando e stiamo provvedendo a informare l’apposito ufficio del Silb nazionale che si occupa di lotta all’abusivismo nel settore, affinché si adoperi con opportune denunce alle autorità competenti. E’ una situazione scandalosa".