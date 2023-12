Feste blindate: per Natale intensificati i controlli

Vertice in prefettura per definire il piano di sicurezza in vista delle feste. Si è riunito ieri mattina il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano. Erano presenti i sindaci e gli amministratori, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e di polizia, 118 e Autostrade per l’Italia. In occasione delle prossime festività, si punta ad incrementare il numero dei controlli e l’attività di presidio messa in campo per ‘blindare’ piazze, strade, città e paesi che diventeranno teatro di piccoli e grandi eventi. Sono state impartite, si legge in una nota della prefettura, "puntuali indicazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei tradizionali eventi di fine anno". A margine del comitato, è seguito un incontro, voluto dal prefetto Padovano, per esaminare le nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. L’obiettivo è "individuare un efficace coordinamento per l’attivazione delle misure preventive previste qualora siano ravvisati segnali di pericolo concreto".