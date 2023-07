Feste dell'Unità, dalla Piadina alla Spogliarellista, dibattiti a Rimini

Alle feste dell’Unità riminesi, si sa, basta poco per scatenare dibattiti sui temi più disparati... Alzi la mano chi non ricorda quello che era scoppiato vent’anni fa, sulla piadina. Nei Ds (correva il 2003, il Pd sarebbe nato quattro anni dopo) si discusse per settimane sulla piada. È di destra o di sinistra? Agli stand della festa meglio servirla nella versioni tradizionali, ad esempio farcita di salsiccia, o è consentita quella con la Nutella? Allora in gioco c’era la tradizione della piada. Stavolta il terreno del dibattito è decisamente più scivoloso. Ma c’è già chi è pronto a prendere le difese di Loretta Pompili, la ’compagna’ che per una sera si è trasformata in una spogliarellista.