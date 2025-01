Feste e dolcetti sulla rotta della Befana

Rimini si prepara per l’ultimo atto di queste feste. Lunedì è tempo di befane, Re Magi e presepi sommersi per celebrare in tutta la provincia l’Epifania. Si parte dal centro storico riminese con ’In viaggio con i Re Magi’ e i suoi 400 figuranti in costumi storici, quattro cori e più di 200 musicisti. Appuntamento alle 17 con l’arrivo dei Magi sul ponte di Tiberio, per la rievocazione che si animerà di musica, colori e tradizione. Molto più di una parata, il viaggio sarà una vera e propria esperienza culturale che unisce la comunità riminese a quella internazionale. Parteciperanno all’evento residenti provenienti da Perù, Senegal, Albania, Filippine e Cina per un evento all’insegna dell’inclusione e della condivisione. L’arrivo del corteo in piazza Cavour sarà arricchito anche da una riproduzione del dipinto di Vasari dedicato all’adorazione dei Magi, un omaggio per i 450 anni dalla morte dello storico dell’arte.

La festa continua anche a Riccione Paese con l’arrivo della Befana alle 15 nelle piazzette Matteotti e Parri. La vecchina distribuirà calze piene di dolcetti ai bambini, accompagnata da deejayset e baby dance. La musica continua anche in piazzale Ceccarini dalle 17 con lo show di danza ’Befana urban’ e alle 21 al Palazzo dei Congressi lo spettacolo ’Crew of the year e dance theatre’.

Dalle parti di Misano il 6 gennaio si inizia con il tradizionale tuffo nelle acque antistanti piazzale Roma. Al mattino i più coraggiosi sfideranno le basse temperature dell’Adriatico. Alle 15 invece ci si sposterà in piazzale della Repubblica per la Festa della Befana. A tutti i bambini dai 10 anni in sù sarà consegnata una calza e per l’ultimo giorno si potrà pattinare sul ghiaccio.

La Regina dell’Adriatico porta in scena invece ben due Befane: quella Bagnina e quella on Ice. La prima alle 16.30 incontrerà i bambini in piazza Roosevelt tra calze, dolci e tanti sorrisi. La Befana on Ice sarà invece sulla pista di ghiaccio di piazza Primo Maggio a partire dalle 16 e tra una scivolata e l’altra anche lei distribuirà dal suo sacco caramelle a tutti quelli che le faranno visita.

L’Epifania si festeggia anche nei parchi, da Oltremare all’Acquario di Cattolica, passando per Italia in miniatura. Nella casa di Ulisse la Befana atterrerà al porto di Natale tra soldatini dello Schiaccianoci, giochi, bastoni di zucchero e truccabimbi. Alla Miniera zuccherata gli omini di pan di zenzero aspetteranno insieme ai bambini la nevicata Magic Crystal, mentre i delfini si divertiranno nella laguna più bella d’Europa. L’Acquario di Cattolica si prepara all’ultimo giorno prima della chiusura invernale con la rassegna dei Presepi sommersi, vere e proprie opere esposte nelle vasche. Anche l’Italia in miniatura si trasformerà in una grande presepe e al centro della piazza Italia andrà in scena la Regina delle Nevi con il suo trucca bimbi. A San Marino la Befana arriverà al Natale delle Meraviglie in centro storico. Nel Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale a Campo Bruno Reffi i bambini potranno incontrare la vecchietta dalle 10.30 alle 19, con pausa dalle 13.30 alle 14.30.

Federico Tommasini