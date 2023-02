Festival del fumetto per i 40 anni della cultura

Sono trascorsi 40 anni dall’inaugurazione della biblioteca comunale di Cattolica nella sede del Centro Culturale Polivalente e ancora oggi, tanto più considerando i cambiamenti sociali e culturali, le crisi e le emergenze, si lavora per sostenere concretamente e stabilmente la crescita culturale, il benessere individuale e lo sviluppo del territorio, attraverso la promozione di eventi e manifestazioni culturali rivolte alla comunità, a diversi utenti e fasce d’età. "Voglio sottolineare la lungimiranza – spiega la sindaca Franca Foronchi – con la quale alla fine degli anni ’70 gli amministratori locali dell’epoca compresero l’importanza di recepire e sfruttare un finanziamento per la realizzazione di questo Centro Culturale Polivalente. Un luogo di incontro aperto alla comunità che a distanza di 40 anni rimane all’avanguardia nello scenario culturale. La nostra azione politica ha fin dall’inizio messo al centro la Cultura. Continuiamo la missione di divulgazione culturale che ha caratterizzato il Centro sin dalla sua nascita".

Parole che aprono la strada a un nuovo corso di progetti e appuntamenti svolti nel Centro culturale che vedono in programmazione ciclo di incontri e dialoghi tra filosofia e non-filosofia, a cura di Claudio Paolucci, professore ordinario di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’Università di Bologna, dedicati alla storica rassegna culturale di Cattolica ’Cosa fanno oggi i filosofi?’. All’interno della rassegna troverà spazio, inoltre, un approfondimento sulla storia e sull’evoluzione della letteratura ’gialla’ in Italia, in occasione del traguardo dei 50 anni del Premio Gran Giallo Città di Cattolica e in attesa del MystFest che si svolgerà dal 26 Giugno al 2 Luglio.

Inoltre, è in arrivo un’assoluta novità: al via la prima edizione di Regina Fumetti Festival, manifestazione in programma a Cattolica dal 30 marzo al 1 aprile con la direzione artistica di Alessandro Baronciani, fumettista e illustratore. Il festival riporta l’attenzione sulla piazza intesa come fabbrica della cultura. Gli artisti e i partecipanti del festival si ritroveranno, infatti, in biblioteca, nel porticato, in teatro e nel foyer. Il Regina Fumetti Festival è un evento unico nel panorama festivaliero italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell’illustrazione e della musica per 3 giornate esclusive di Fumetti che diventano concerti, che diventano spettacoli. Si alterneranno reading, bootcamp, lezioni illustrate, mostre e concerti illustrati. Tra i tanti appuntamenti in cartellone che animeranno la tre giorni: Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista, con lo spettacolo tratto dal suo ’Graphic novel is dead’.