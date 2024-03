Festival del gusto e torneo di calcio al Calbi. Per il ponte di Pasqua si punta sugli eventi

Cattolica aspetta la Pasqua con 70 strutture alberghiere aperte e con due eventi all’insegna dell’enogastronomia e dello sport, tra musica, balli e competizione agonistica. Dal venerdì a lunedì, tornano il Festival Internazionale del Gusto e la Riviera Easter Cup, torneo di calcio allo stadio Calbi. La prima iniziativa, giunta alla sesta edizione, vedrà piazza Primo Maggio e parte di via Bovio ricche di food truck e con i migliori street chef che con i loro piatti on the road delizieranno i palati di turisti e visitatori del week-end pasquale. Previsto poi il concerto, sabato, della Ivy Grunge band, composta da musicisti cattolichini, domenica sarà il turno di ‘HBH – The Heartbreak Hotel’. Venerdì, invece, fischio d’inizio allo stadio Calbi per l’ormai tradizionale torneo di calcio Riviera Easter Cup con la cerimonia di inaugurazione alle ore 16.30. "Per Pasqua Cattolica sarà pronta con due importanti manifestazioni – commenta il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – La prima, il Festival Internazionale del Gusto, dedicata all’enogastronomia ed oramai un appuntamento tradizionale e di grande successo. L’altra è il River Easter Cup, una competizione che richiama un numero importante di partecipanti e di conseguenza di presenze nelle strutture ricettive, rendendo la città ancora più viva e frequentata. Ad oggi abbiamo un buon riscontro di alberghi aperti, con anche prenotazioni importanti. Confidiamo in un bel fine settimana pasquale". Il Festival Internazionale del Gusto inaugura venerdì dalle ore 18 alle 24, mentre sabato e domenica apertura dalle 11 alle 24, per chiudere lunedì dalle 11 alle 22.30. Intanto gli albergatori si dicono soddisfatti delle prenotazioni pasquali: "Confidiamo in un bel week-end – ha già ribadito Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – Se reggerà il bel tempo, molte strutture sono quasi piene dal venerdì al lunedì".

lu. pi.